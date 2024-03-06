Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ по Україні

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 38 ворожих дронів.
Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ по Україні
Ворог атакував Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300, які запускав із тимчасово окупованої частини Донецької області.
Що стосується 42 "Шахедів", то інтервенти запускали із чотирьох напрямків: Чауда, Балаклава — Крим, а також російські Курська область та Приморсько-Ахтарськ.
Бойова робота оборонців неба, в результаті якої було збито 38 ударних дронів росіян, тривала у восьми областях, а саме у межах:
Дніпропетровської,
Одеської,
Херсонської,
Хмельницької,
Черкаської,
Харківської,
Вінницької,
Сумської областей.
Що відомо про нічну атаку РФ по Україні 6 березня
З вечора і протягом ночі російські окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Крім того, в Повітряних силах попереджали також про загрозу ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.
Ввечері 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час масованої атаки "Шахедів". Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.
Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони. В Сумській ОВА розповіли також про вибухи у Сумах — вказувалося, що в місті зафіксовані прильоти у трьох районах, були також і постраждалі.
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