Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 38 ворожих дронів.

Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ по Україні

Ворог атакував Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300, які запускав із тимчасово окупованої частини Донецької області.

Що стосується 42 "Шахедів", то інтервенти запускали із чотирьох напрямків: Чауда, Балаклава — Крим, а також російські Курська область та Приморсько-Ахтарськ.

Бойова робота оборонців неба, в результаті якої було збито 38 ударних дронів росіян, тривала у восьми областях, а саме у межах:

  • Дніпропетровської,

  • Одеської,

  • Херсонської,

  • Хмельницької,

  • Черкаської,

  • Харківської,

  • Вінницької,

  • Сумської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби, — передали військові.

Що відомо про нічну атаку РФ по Україні 6 березня

З вечора і протягом ночі російські окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Крім того, в Повітряних силах попереджали також про загрозу ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Ввечері 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час масованої атаки "Шахедів". Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони. В Сумській ОВА розповіли також про вибухи у Сумах — вказувалося, що в місті зафіксовані прильоти у трьох районах, були також і постраждалі.

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