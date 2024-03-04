ЗСУ уразили 6 артсистем та засіб ППО армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА російської армії. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 04.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Так, протягом доби противник 2 рази здійснював безуспішні штурмові дії.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.