Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 99 бойових зіткнень. Росія втратила 1150 окупантів, 23 танки та 41 артилерійську систему.

Втрати Росії за минулу добу

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:

1 пункту управління,

2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,

4 артилерійських засобах,

1 засобу протиповітряної оборони,

1 станції РЕБ,

1 іншій важливій цілі противника.

За добу ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на сході та півдні

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 38 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.