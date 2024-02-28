Зазначається, що протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 5 ракет, завдали 91 авіудар та здійснили 102 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.