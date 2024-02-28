Українські військові протягом доби відбили 79 атак злочинної армії РФ та завдали ворогу численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 5 ракет, завдали 91 авіудар та здійснили 102 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 спроби штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.
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