ВСУ отразили 79 атак армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 79 атак армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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Украинские военные в течение суток отразили 79 атак преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 5 ракет, нанесли 91 авиудар и совершили 102 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Табаевка, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 попытки штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.

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