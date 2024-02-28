ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонщины — Forbes

Согласно данным издания Forbes, после того, как ВСУ захватили плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра, украинская морская пехота — преимущественно 35 бригада — не только удерживает свои позиции, но и медленно продвигается к соседнему поселенью Казачьи Лагеря.

Что происходит возле Крынок

Как удалось узнать журналистам, на оккупированном берегу Херсонской области продолжаются бои буквально за каждый дом и улицу.

Украинским воинам удалось добиться наибольших успехов в Крынках и вокруг них сразу после ликвидации операторов вражеских БПЛА.

Дроны-бомбардировщики нашей группы не только бомбят ночью... но и даже большей частью обеспечивают материально-техническое обеспечение: сбрасывают боеприпасы, еду и воду, медицинское обеспечение и т.д., — рассказал украинский оператор беспилотника с позывным "Kriegsforscher". Поделиться

Forbes обращает внимание на то, что именно технологии являются ключевым фактором в этой войне.

Как известно, осенью 2023 года украинские РЭБ, оснащенные мощными радиопомехами, подготовили поле боя в Крынках.

Что важно понимать, это произошло за несколько недель до того, как первые морские пехотинцы форсировали Днепр.

Проблема российских захватчиков заключается в том, что их "глушилки" работают не так хорошо. Именно это дает новое преимущество бойцам ВСУ.

Ночью украинские дроны “Баба Яга” бомбят российские сборные пункты и засевают дороги минами, а днем наши БПЛА первыми реагируют при попытках врага штурмовать позиции. Поделиться

Армия РФ терпит серьезные потери на левом берегу Днепра

За последние несколько недель ВСУ удалось уничтожить 222 единицы российской техники возле Крынок.

Также журналисты обратили внимание на то, что на поле боя стремительно растет количество 60-летних танков Т-62, которые Кремль вытащил из долгосрочного хранения, чтобы заменить часть уничтоженного вооружения.

ВСУ в основном воюют пехотой и потеряли в районе этого населенного пункта всего 47 единиц техники. Силы обороны чаще используют свои гаубицы с правого берега Днепра. Поделиться

Как отмечает издание, недавно российский военный блогер "Романов" заявил, что морская пехота Украины продвинулась на небольшое расстояние в сторону Казачьих Лагерей.