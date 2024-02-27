В ВСУ ответили, существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику невосполнимые потери. Пока мы находимся в обороне, и наша задача — это сточить наступательный потенциал противника. Интенсивность боев бешеная, и сейчас она достигает своего пика, – объяснил начальник пресс-службы.