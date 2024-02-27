В ВСУ ответили, существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ ответили, существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

вс рф
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Источник:  Эспрессо

На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и потому о наступлении россиян на Харьков говорить еще слишком рано. Об этом сказал начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

Враг действительно взимает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского, – сказал он.

То есть враг пытается давить сразу из нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах штурмовой.

По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, устанавливались "зубы дракона", скрепленные между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами, – сказал он.

То есть там много инженерных ограждений с устройством опорных пунктов и установкой тяжелых бетонных оборонительных сооружений.

Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику невосполнимые потери. Пока мы находимся в обороне, и наша задача — это сточить наступательный потенциал противника. Интенсивность боев бешеная, и сейчас она достигает своего пика, – объяснил начальник пресс-службы.

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