В ВСУ ответили, существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и потому о наступлении россиян на Харьков говорить еще слишком рано. Об этом сказал начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков
По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.
То есть там много инженерных ограждений с устройством опорных пунктов и установкой тяжелых бетонных оборонительных сооружений.
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