У ЗСУ відповіли, чи існує можливість наступу армії РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ відповіли, чи існує можливість наступу армії РФ на Харків

зс рф
Джерело:  Еспресо

На Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди, і тому про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Про це сказав начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Чи існує можливість наступу армії РФ на Харків

Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського, — сказав він.

Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою.

За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами, — сказав він.

Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд.

Наше завдання, в умовах снарядного дефіциту, закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача — це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка, — пояснив начальник прес-служби.

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