У ЗСУ відповіли, чи існує можливість наступу армії РФ на Харків

На Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди, і тому про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Про це сказав начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
Чи існує можливість наступу армії РФ на Харків
За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.
Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-