У Міндовкілля розкрили наслідки удару по нафтобазі на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міндовкілля розкрили наслідки удару по нафтобазі на Харківщині

річка

Внаслідок російських ударів 9 лютого по нафтобазі на Харківщині в довкілля витекло близько 3 тис тонн нафти, яка потрапила у річки Уди, Лопань, Немишля та Харків. 

Після удару по нафтобазі на Харківщині нафта забруднила чотири місцеві річки

Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає 780 тис. кв. м. Фахівці Держекоінспекції та відповідного Басейнового управління водних ресурсів працюють на місці події. Зроблені відповідні загородження, щоб нафтова пляма не поширювалася далі за течією.

За першими орієнтовними підрахунками збитки від забруднення водних обʼєктів складають понад 30 млн гривень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже зафіксовано понад 3800 випадків шкоди довкіллю. Загальний розмір збитків сягає майже 2,2 трлн гривень.

П’ятьох російських воєначальників звинувачують у обстрілі ядерної установки у Харкові

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні екоциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами, російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим. Правоохоронці зазначили, що воєначальники наказували обстрілювати Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» та сховище ядерних матеріалів.

Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України, — розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

У прокуратурі зазначили, що з початку березня до середини вересня 2022 року Інститут піддавався 74 ударам з боку окупантів, зокрема авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч» та «Піон».

Згідно експертиз, навколишньому середовищу росіяни завдали шкоди на суму майже 15 млрд гривень. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожі обстріли знищили багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає, − йдеться у повідомленні

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