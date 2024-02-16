В Минсреди раскрыли последствия удара по нефтебазе на Харьковской области

В результате российских ударов 9 февраля по нефтебазе на Харьковщине в окружающую среду вытекло около 3 тыс. тонн нефти, попавшей в реки Уды, Лопань, Немышля и Харьков.

После удара по нефтебазе в Харьковской области нефть загрязнила четыре местные реки

Приблизительная площадь загрязненной водной поверхности составляет 780 тыс. кв. м. Специалисты Госэкоинспекции и соответствующего Бассейнового управления водных ресурсов работают на месте происшествия. Сделаны соответствующие заграждения, чтобы нефтяное пятно не распространялось дальше по течению.

По первым ориентировочным подсчетам ущерб от загрязнения водных объектов составляет более 30 млн гривен.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже зафиксировано более 3800 случаев ущерба окружающей среде. Общий размер ущерба составляет почти 2,2 трлн гривен.

Пятерых российских военачальников обвиняют в обстреле ядерной установки в Харькове

Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении экоцида вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями, российском генерал-полковнике и четырём его подчиненным. Правоохранители отметили, что военачальники приказывали обстреливать Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ), где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» и хранилище ядерных материалов.

Как нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По имеющейся информации, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не нес ответственности, и теперь воюет против Украины, - рассказал генеральный прокурор Андрей Костин. Поделиться

В прокуратуре отметили, что с начала марта по середину сентября 2022 года Институт подвергался 74 ударам со стороны оккупантов, в том числе авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня. Смерч» и «Пион».