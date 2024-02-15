Авиация РФ бомбила Харьковщину. Есть погибшие и раненые

Россия вечером 15 февраля в очередной раз нанесла удар по Харьковской области. Зафиксирован прилет двух КАБов. Погибли три местных жителя.

Россияне бомбили Ольховатскую громаду в Харьковской области

Армия РФ сбросила на мирные населенные пункты Харьковщины два авиабомба.

Об этом в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В населенном пункте Ольховатской громады есть прилет двух вражеских КАБов. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По данным Синегубова, зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими. Известно минимум о двух погибших мирных жителях — муже и его жене. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно двое раненых.

На месте работают все экстренные службы.

В 20:20 стало известно, что число погибших в результате атаки РФ увеличилось до трех человек.

Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются, – написал Синегубов.

Обстрел Харьковской области

14 февраля во второй половине дня российская армия ударила ракетами по Великому Бурлуку в Харьковской области. Были повреждены двухэтажное здание и еще один соседний дом.

По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Как отмечали местные власти, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а под завалами находились люди.