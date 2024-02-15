Авіація РФ бомбила Харківщину. Є загиблі та поранені

Росія ввечері 15 лютого в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів. Загинуло троє місцевих жителів.

Росіяни бомбили Вільхуватську громаду на Харківщині

Армія РФ скинула на мирні населені пункти Харківщини два авіабомби.

Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

За даними Синєгубова, наразі зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними. Відомо мінімум про двох загиблих мирних жителів — чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо — двоє поранених.

На місці працюють всі екстрені служби.

О 20:20 стало відомо, що кількість загиблих в результаті атаки РФ збільшилася до трьох осіб.

Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються, — написав Синєгубов.

Обстріл Харківської області

14 лютого у другій половині дні російська армія вдарила ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області. Були пошкоджені двоповерховий будинок та ще один сусідній будинок.

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.

Як зазначала місцева влада, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебували люди.