Десантники ВСУ уничтожили колонну российской техники на Таврийском направлении — видео

Украинские военные активно ликвилируют вражескую технику под Новомихайловкой Донецкой области. Результаты боевых усилий запечатлены на видео.
Колонна техники армии РФ уничтожена на Таврийском направлении
Бойцы ВСУ эффективно поработали в районе села Новомихайловка Донецкой области.
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврийском направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.
Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы.
Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврийском направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.
Бои в районе Новомихайловки
В январе 2024 года россияне захватили полностью разрушенный город Марьинка под Донецком. После этого у оккупантов появилась новая цель на этом направлении.
Недавно сервис DeepState писал, что Вооруженные силы Украины отбили атаки россиян у села Новомихайловка в Донецкой области.
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