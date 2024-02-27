Десантники ВСУ уничтожили колонну российской техники на Таврийском направлении — видео

Украинские военные активно ликвилируют вражескую технику под Новомихайловкой Донецкой области. Результаты боевых усилий запечатлены на видео.

Колонна техники армии РФ уничтожена на Таврийском направлении

Бойцы ВСУ эффективно поработали в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки. Александр Тарнавский Командующий ОСУВ "Таврия"

Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврийском направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.

Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы.

Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврийском направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.

Бои в районе Новомихайловки

В январе 2024 года россияне захватили полностью разрушенный город Марьинка под Донецком. После этого у оккупантов появилась новая цель на этом направлении.

Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, сейчас у него появилась цель — пытается зайти в Новомихайловку, чтобы ее полностью взять, — отмечали в ВСУ. Поделиться

Недавно сервис DeepState писал, что Вооруженные силы Украины отбили атаки россиян у села Новомихайловка в Донецкой области.