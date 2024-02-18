ВСУ завершили выход из Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

Выход сил обороны из Авдеевки происходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.
ВСУ вышли из Авдеевки
Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.
Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.
Также Лиховий подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.
Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.
За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:
личного состава — 47 186 человек;
танки — 364;
артиллерийские системы — 248;
боевые бронемашины — 748;
самолеты — 5.
Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину, — добавил Тарнавский.
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