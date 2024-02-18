ВСУ завершили выход из Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

Выход сил обороны из Авдеевки происходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.

ВСУ вышли из Авдеевки

Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Да, это завершение состоялось еще вчера. Дмитрий Лиховий Спикер ОСУВ "Таврия"

Также Лиховий подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет в свои подразделения. Выход проходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация вышедших, но еще не присоединившихся к своим. Может, кто-то не смог выйти. Это процесс, занимающий определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах. Поделиться

Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

личного состава — 47 186 человек;

танки — 364;

артиллерийские системы — 248;

боевые бронемашины — 748;

самолеты — 5.