ВСУ завершили выход из Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ завершили выход из Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Выход сил обороны из Авдеевки происходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.

ВСУ вышли из Авдеевки

Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Да, это завершение состоялось еще вчера.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСУВ "Таврия"

Также Лиховий подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет в свои подразделения. Выход проходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация вышедших, но еще не присоединившихся к своим. Может, кто-то не смог выйти. Это процесс, занимающий определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах.

Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

  • личного состава — 47 186 человек;

  • танки — 364;

  • артиллерийские системы — 248;

  • боевые бронемашины — 748;

  • самолеты — 5.

Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину, — добавил Тарнавский.

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