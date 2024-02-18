ЗСУ завершили вихід з Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія"

Вихід Сил оборони з Авдіївки відбувався в складних умовах, деяка кількість війсковослужбовців ЗСУ потрапила у полон до росіян.

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

Так, це завершення відбулося ще вчора. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ "Таврія"

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби. Поширити

Що відомо про втрати РФ на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

особового складу — 47 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.