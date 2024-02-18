ЗСУ завершили вихід з Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія"

Вихід Сил оборони з Авдіївки відбувався в складних умовах, деяка кількість війсковослужбовців ЗСУ потрапила у полон до росіян.
ЗСУ вийшли з Авдіївки
Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.
Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.
Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
Що відомо про втрати РФ на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.
За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:
особового складу — 47 186 осіб;
танки — 364;
артилерійські системи — 248;
бойові бронемашини — 748;
літаки — 5.
Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк та бронемашину, — додав Тарнавський.
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