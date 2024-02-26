Украинские военные добились определенных успехов в районе захваченной преступной армией РФ Авдеевки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, к западу от Авдеевки российские оккупанты истребляют все на своем пути, однако украинские военные не позволяют преступникам из армии РФ закрепиться на новых позициях и заставляют их отступать.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что речь идет о модернизированных российскими оккупантами советских фугасных бомбах, которые можно запускать на значительном расстоянии от линии фронта.
Он также подчеркнул, что на ситуацию влияет преимущество врага в артиллерийских средствах поражения.
Что происходит в районе Ласточкиного
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что после отступления украинских военных из Ласточкиного российские оккупанты начали с трех направлений штурм Орловки.
Он отметил, что пока невозможно точно спрогнозировать, как изменится ситуация на поле боя после отступления ВСУ из Ласточкиного.
Лиховой добавил, что враг активно использует преимущество в авиации и артиллерии, о чем свидетельствует увеличение количества авиаударов (до 45) и штурмовых действий (до 25) на Авдеевском направлении.
В частности, было уничтожено 13 танков, 32 боевых бронемашины, 2 артиллерийские системы, 15 автомобилей, 1 склад боеприпасов и 266 беспилотников разных типов.
ВСУ усиливают оборону в районе Авдеевки
Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что украинские военные сейчас усиливают линию обороны и готовят защиту населенных пунктов к западу от Авдеевки.
Тарнавский добавил, что только на Марьинском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Под Авдеевкой – 25, а на Запорожье – шесть.
В то же время, сообщил он, по всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" общие потери врага за 25 февраля составили 447 человек
Кроме того, потери окупантов в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 беспилотников.
Так, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и 15 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов врага.
Что известно о ситуации в Запорожской области
Тарнавский отметил, что на линии фронта в Запорожской области российские оккупанты пробуют перемещать малые пехотно-штурмовые группы на бронетехнике и на скоростных квадроциклах, однако все равно понесут потери.
За прошедшую неделю на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов российских оккупантов.
В то же время спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что на Запорожском направлении у российских окупантов не имеет таких успехов, как в районе Авдеевки Донецкой области.
Он отметил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении в целом враг совершил 6 штурмовых действий.
Он отметил, что на боевые действия влияют и погодные условия.
По его словам, это свидетельствует о том, что враг пытается разнообразить тактику. При этом если россияне говорят о каких-то успехах на Запорожском направлении, то они временные.
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