Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, к западу от Авдеевки российские оккупанты истребляют все на своем пути, однако украинские военные не позволяют преступникам из армии РФ закрепиться на новых позициях и заставляют их отступать.

К сожалению, одним из основных преимуществ врага остается преимущество в небе, преимущество в авиации, и 45 ударов за минувшие сутки – это почти полностью эта цифра состоит из управляемых авиабомб, – объясняет Лиховой. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что речь идет о модернизированных российскими оккупантами советских фугасных бомбах, которые можно запускать на значительном расстоянии от линии фронта.

А поскольку боевая часть этих бомб очень велика – 250, 500, тысяча и более килограммов, то разрушительные способности этих бомб очень велики. Они просто превращают фортификации и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому наши подразделения вынуждены кое-где отходить с занимаемых позиций, но я подчеркиваю, что линия боевого столкновения остается динамичной, и поэтому осуществляется определенный маневр, когда переходят на те позиции, которые более защищены, - отмечает Лиховой. Поделиться

Он также подчеркнул, что на ситуацию влияет преимущество врага в артиллерийских средствах поражения.

Враг просто уничтожает все впереди, и потом на эти направления уже не поселение, а просто в уничтоженные населенные пункты заходят их штурмовые группы. Они высаживаются как десант из боевых бронированных машин, но, при этом, далеко не везде то, что россияне показывают как результат, как захваченные деревни и позиции, это таковым и остается, потому что их оттуда выбивают, их уничтожают в больших количествах. спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Что происходит в районе Ласточкиного

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что после отступления украинских военных из Ласточкиного российские оккупанты начали с трех направлений штурм Орловки.

Вооруженные силы действительно совершили отход от поселка Ласточкино, расположенного сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа. Там есть такой каскад небольших водохранилищ. Это и квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное выравнивание линии обороны. И дальше противник там продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка. Он ведет их фактически по трем направлениям, но на Орловке они не имеют успеха, - объясняет Лиховой. Поделиться

Он отметил, что пока невозможно точно спрогнозировать, как изменится ситуация на поле боя после отступления ВСУ из Ласточкиного.

Но нужно подчеркнуть, что наши подразделения делают все, прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего пушечного мяса, имея преимущество в авиации и в артиллерии, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Лиховой добавил, что враг активно использует преимущество в авиации и артиллерии, о чем свидетельствует увеличение количества авиаударов (до 45) и штурмовых действий (до 25) на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки потери врага общие убитыми и ранеными в живой силе в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 447 человек. А в вооружении и военной технике - 62 единицы, не считая беспилотников, - отметил Лиховой. Поделиться

В частности, было уничтожено 13 танков, 32 боевых бронемашины, 2 артиллерийские системы, 15 автомобилей, 1 склад боеприпасов и 266 беспилотников разных типов.

ВСУ усиливают оборону в районе Авдеевки

Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что украинские военные сейчас усиливают линию обороны и готовят защиту населенных пунктов к западу от Авдеевки.

Тарнавский добавил, что только на Марьинском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Под Авдеевкой – 25, а на Запорожье – шесть.

В то же время, сообщил он, по всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" общие потери врага за 25 февраля составили 447 человек

Кроме того, потери окупантов в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 беспилотников.

Так, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и 15 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Что известно о ситуации в Запорожской области

Тарнавский отметил, что на линии фронта в Запорожской области российские оккупанты пробуют перемещать малые пехотно-штурмовые группы на бронетехнике и на скоростных квадроциклах, однако все равно понесут потери.

За прошедшую неделю на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов российских оккупантов.

В то же время спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что на Запорожском направлении у российских окупантов не имеет таких успехов, как в районе Авдеевки Донецкой области.

Он отметил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении в целом враг совершил 6 штурмовых действий.

Это тоже конечно много. Особенно учитывая, что там открытая местность и враг так же наступает малыми штурмовыми группами, но постепенно увеличивает их численность, используя бронетехнику с забросом десанта в пределы того же населенного пункта Роботино, но, на фоне Авдеевского и Марьинского направления, где вчера было 40 атак врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа - это Запорожское направление хоть и горячее, но, все же, оттуда сейчас меньше новостей о успехах противника, - подчеркнул Лиховой. Поделиться

Он отметил, что на боевые действия влияют и погодные условия.

Разве что там я не знаю, можно ли это назвать "изюминкой", что погодные условия позволяют врагу применять там для перемещения личного состава квадроциклы, а вот Силам обороны Украины - нет. И если посчитать статистику за прошлую неделю, то в течение недели, когда враг ведет там определенные интенсивные наступательные действия именно на запорожском направлении - там уничтожены, поражены и повреждены 10 вражеских квадроциклов, - говорит спикера ОСУВ "Таврия". Поделиться

По его словам, это свидетельствует о том, что враг пытается разнообразить тактику. При этом если россияне говорят о каких-то успехах на Запорожском направлении, то они временные.