Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, на захід від Авдіївки російські окупанти винищують геть усе на своєму шляху, однак українські військові не дозволяють злочинцям з армії РФ закріпитись на нових позиціях і змушують їх відступати.

На жаль, однією з основних переваг ворога залишається перевага в небі, перевага в авіації, і 45 ударів за минулу добу — це майже повністю ця цифра складається з керованих авіабомб, — пояснює Лиховій. Поширити

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що мова йде про модернізовані російськими окупантами радянські фугасні бомби, які можна запускати на значній відстані від лінії фронту.

А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250, 500, тисяча і більше кілограмів, то руйнівні здатності цих бомб дуже великі. Вони просто перетворюють фортифікації і населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити із займаних позицій, але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, і тому, здійснюється певний маневр, коли переходять на ті позиції, які більш захищені, — зазначає Лиховій. Поширити

Він також підкреслив, що на ситуацію впливає перевага ворога у артилерійських засобах ураження.

Ворог просто знищує усе попереду, і потім на ці напрямки, вже не поселення, а просто в знищені населені пункти заходять їхні штурмові групи. Вони висаджуються як десант з бойових броньованих машин, але, при цьому, далеко не скрізь те, що росіяни показують як результат, як захоплені села і позиції, це таким і залишається, тому що їх звідти вибивають, їх знищують у великих кількостях, — наголошує речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Що відбувається в районі Ласточкиного

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що після відступу українських військових з Ласточкиного російські окупанти розпочали з трьох напрямків штурм Орлівки.

Збройні сили справді здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу. Там є такий каскад невеликих водосховищ. І це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне вирівнювання лінії оборони. І надалі противник там продовжує спроби наступальних дій в напрямку населеного пункту Орлівка. Він веде їх фактично з трьох напрямків, але на Орлівку вони не мають успіху, — пояснює Лиховій. Поширити

Він зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, як зміниться ситуація на полі бою після відступу ЗСУ з Ласточкиного.

Але потрібно наголосити, що наші підрозділи роблять усе, докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого гарматного м'яса, маючи перевагу в авіації і в артилерії, — наголосив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Лиховій додав, що ворог активно використовує перевагу в авіації та артилерії, про що свідчить більшення кількості авіаударів (до 45) та штурмових дій (до 25) на Авдіївському напрямку.

За минулу добу втрати ворога загальні вбитими і пораненими у живій силі в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 447 осіб. А в озброєнні та військовій техніці — 62 одиниці, не враховуючи безпілотників, — зазначив Лиховій. Поширити

Зокрема, було знищено 13 танків, 32 бойові бронемашини, 2 артилерійські системи, 15 автомобілів, 1 склад боєприпасів і 266 безпілотників різних типів.

ЗСУ посилюють оборону в районі Авдіївки

Командувач ОСУВ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що українські військові наразі посилюють лінію оборони та готують захист населених пунктів на захід від Авдіївки.

Тарнавський додав, що лише на Мар’їнському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під Авдіївкою — 25, а на Запоріжжі — шість.

Водночас, повідомив він, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога за 25 лютого склали 447 осіб

Крім того, втрати окупантів в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 безпілотників.

Так, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та 15 автомобілів. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Що відомо про ситуацію у Запорізькій області

Тарнавський зазначив, що на лінії фронту у Запорізькій області російські окупанти пробують переміщувати малі піхотно-штурмові групи на бронетехніці й на швидкісних квадроциклах, однак всеодно зазнають втрат.

Упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили 10 квадроциклів російських окупантів.

У той же час речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій зазначив, що на Запорізькому напрямку в російських окупантів не має таких успіхів, як в районі Авдіївки на Донеччині.

Він зазначив, що за минулу добу на Запорізькому напрямку загалом ворог здійснив 6 штурмових дій.

Це теж звичайно багато. Особливо враховуючи, що там відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але якось поступово збільшує їхню чисельність, використовуючи бронетехніку із закиданням десанту у межі того самого населеного пункту Роботине, але, на фоні Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де вчора було 40 атак ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгієвка, Побєда — то Запорізький напрямок хоч і гарячий, але, все ж таки, звідти зараз менше новин про якісь успіхи противника, — підкреслив Лиховій. Поширити

Він зазначив, що на бойові дії впливають і погодні умови.

Хіба що, там, я не знаю, чи можна це назвати "родзинкою", що погодні умови дозволяють ворогу застосовувати там для переміщення особового складу квадроцикли, а ось Силам оборони України — ні. І якщо порахувати статистику за минулий тиждень, то впродовж тижня, коли ворог веде там певні інтенсивні наступальні дії саме на запорізькому напрямку — там знищено, уражено і пошкоджено 10 ворожих квадроциклів, — зазначає речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

За його словами, це є свідченням того, що ворог намагається урізноманітнювати тактику. При цьому якщо росіяни говорять про якісь успіхи на Запорізькому напрямку, то вони є тимчасовими.