Українські військові досягли певних успіхів в районі захопленної злочинною армією РФ Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, на захід від Авдіївки російські окупанти винищують геть усе на своєму шляху, однак українські військові не дозволяють злочинцям з армії РФ закріпитись на нових позиціях і змушують їх відступати.
Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що мова йде про модернізовані російськими окупантами радянські фугасні бомби, які можна запускати на значній відстані від лінії фронту.
Він також підкреслив, що на ситуацію впливає перевага ворога у артилерійських засобах ураження.
Що відбувається в районі Ласточкиного
Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що після відступу українських військових з Ласточкиного російські окупанти розпочали з трьох напрямків штурм Орлівки.
Він зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, як зміниться ситуація на полі бою після відступу ЗСУ з Ласточкиного.
Лиховій додав, що ворог активно використовує перевагу в авіації та артилерії, про що свідчить більшення кількості авіаударів (до 45) та штурмових дій (до 25) на Авдіївському напрямку.
Зокрема, було знищено 13 танків, 32 бойові бронемашини, 2 артилерійські системи, 15 автомобілів, 1 склад боєприпасів і 266 безпілотників різних типів.
ЗСУ посилюють оборону в районі Авдіївки
Командувач ОСУВ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що українські військові наразі посилюють лінію оборони та готують захист населених пунктів на захід від Авдіївки.
Тарнавський додав, що лише на Мар’їнському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під Авдіївкою — 25, а на Запоріжжі — шість.
Водночас, повідомив він, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога за 25 лютого склали 447 осіб
Крім того, втрати окупантів в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 безпілотників.
Так, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та 15 автомобілів. Також знищено склад боєприпасів ворога.
Що відомо про ситуацію у Запорізькій області
Тарнавський зазначив, що на лінії фронту у Запорізькій області російські окупанти пробують переміщувати малі піхотно-штурмові групи на бронетехніці й на швидкісних квадроциклах, однак всеодно зазнають втрат.
Упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили 10 квадроциклів російських окупантів.
У той же час речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій зазначив, що на Запорізькому напрямку в російських окупантів не має таких успіхів, як в районі Авдіївки на Донеччині.
Він зазначив, що за минулу добу на Запорізькому напрямку загалом ворог здійснив 6 штурмових дій.
Він зазначив, що на бойові дії впливають і погодні умови.
За його словами, це є свідченням того, що ворог намагається урізноманітнювати тактику. При цьому якщо росіяни говорять про якісь успіхи на Запорізькому напрямку, то вони є тимчасовими.
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