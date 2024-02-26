ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія" Лиховій
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від села Ласточкине на Донеччині. Напередодні підрозділи ЗСУ займали позиції на західній околиці населеного пункту.

Підрозділи Сил оборони відійшли від Ласточкиного

Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

речник ОСУВ «Таврія»

Фото: deepstatemap.live

Напередодні в ОСУВ «Таврія» повідомляли, що росіяни не окупували Ласточкине, а на околиці села тривають бої.

Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби та артилерію, — повідомляв Лиховій.

24 лютого низка джерел, зокрема канал DeepState, інформували про захоплення російськими окупантами селища Ласточкине Очеретинської громади Покровського району Донецької області. До війни це село мало населення 617 осіб.

ЗСУ вийшли з Авдіївки

17 лютого Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.

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