Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від села Ласточкине на Донеччині. Напередодні підрозділи ЗСУ займали позиції на західній околиці населеного пункту.
Підрозділи Сил оборони відійшли від Ласточкиного
Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
Напередодні в ОСУВ «Таврія» повідомляли, що росіяни не окупували Ласточкине, а на околиці села тривають бої.
24 лютого низка джерел, зокрема канал DeepState, інформували про захоплення російськими окупантами селища Ласточкине Очеретинської громади Покровського району Донецької області. До війни це село мало населення 617 осіб.
ЗСУ вийшли з Авдіївки
17 лютого Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-