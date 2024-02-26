ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия" Лиховой
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия" Лиховой

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от села Ласточкино Донецкой области. В преддверии подразделения ВСУ занимали позиции на западной окраине населенного пункта.

Подразделения Сил обороны отошли от Ласточкиного

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

Дмитрий Лиховой

Дмитрий Лиховой

спикер ОСУВ «Таврия»

Фото: deepstatemap.live

Накануне в ОСУО «Таврия» сообщали, что россияне не оккупировали Ласточкино, а на окраине села продолжаются бои.

Продолжаются упорные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы и артиллерию, — сообщал Лиховой.

24 февраля ряд источников, в частности канал DeepState, информировали о захвате российскими оккупантами поселка Ласточкино Очеретинского общества Покровского района Донецкой области. До войны это село имело население 617 человек.

ВСУ вышли из Авдеевки

17 февраля Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны.

Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен.

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