По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от села Ласточкино Донецкой области. В преддверии подразделения ВСУ занимали позиции на западной окраине населенного пункта.
Подразделения Сил обороны отошли от Ласточкиного
Об этом сообщил спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.
Накануне в ОСУО «Таврия» сообщали, что россияне не оккупировали Ласточкино, а на окраине села продолжаются бои.
24 февраля ряд источников, в частности канал DeepState, информировали о захвате российскими оккупантами поселка Ласточкино Очеретинского общества Покровского района Донецкой области. До войны это село имело население 617 человек.
ВСУ вышли из Авдеевки
17 февраля Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны.
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