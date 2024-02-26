По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от села Ласточкино Донецкой области. В преддверии подразделения ВСУ занимали позиции на западной окраине населенного пункта.

Подразделения Сил обороны отошли от Ласточкиного

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении. Дмитрий Лиховой спикер ОСУВ «Таврия»

Фото: deepstatemap.live

Накануне в ОСУО «Таврия» сообщали, что россияне не оккупировали Ласточкино, а на окраине села продолжаются бои.

Продолжаются упорные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы и артиллерию, — сообщал Лиховой. Поделиться

24 февраля ряд источников, в частности канал DeepState, информировали о захвате российскими оккупантами поселка Ласточкино Очеретинского общества Покровского района Донецкой области. До войны это село имело население 617 человек.

ВСУ вышли из Авдеевки

17 февраля Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны.