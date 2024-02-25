Какую задачу для армии РФ дал Путин после взятия Авдеевки — данные экс-главы СВР

Какую задачу получили российские солдаты после взятия Авдеевки

Враг пытается избежать перерезки южного и восточного логистических коридоров. Детальнее о ситуации на фронте рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Генерал армии в отставке отметил, что Владимир Путин после захвата Авдеевки поставил следующую задачу – развивать наступление на этом направлении. Впрочем, силы врага очень взорваны. Каждое подразделение на 40 — 45% понесло потери — убитыми и ранеными. Если 30-40% личного состава вышли из строя, военная часть считается недееспособной.

Их выводят на перегруппировку из Авдеевки. Происходит пополнение новыми солдатами или возводится несколько частей. Даже, несмотря на такие потери, указание Путина выполняется и атаки продолжаются. Основная задача – захват Донецкой и Луганской областей до завершения избирательной кампании. Поэтому применяются сверхусилия.

В то же время, украинские военные отошли на позиции, которые создавались 3 — 4 месяца — это укрепленные районы. Когда-то была проведена Ставка, которая определила перспективы приоритетных направлений — строить укрепрайоны и в случае изменения позиций создавать новые ударные группы и мощные центры для ведения обороны и контрударов. Хотя украинские военные отошли, но такие действия не являются критическими – это военная необходимость. Никаких стратегических или даже тактических прорывов нет.

О Купянске, Марьинке и Бахмуте

Малому же сказал, что россияне будут пытаться захватить Купянск. Подготовительные события разворачиваются у Сватового и Кременной. На этом участке и у украинских военных есть маневры, и россияне проводят операции. Это направление будет одним из самых горячих в ближайшие дни. Основная задача – захват Харьковской области. Россияне постараются этого достичь 100 тысячными группировками, несколькими тысячами танков, БТРов, БМП и САУ.

Продолжаются меры противника у Марьинки. Мы провели несколько контратак. Даже улучшили некоторые позиции. То есть неоднозначно, что враг только наступал во всех фронтах, как говорит российская пропаганда. Есть контрудары – Марьинский формат доказал. В некоторой степени враг потеснил, но в этом направлении мы как раз провели контрудар, - отметил Маломуж. Поделиться

Возле Бахмута, Ивановского, Андреевки и Клещиевки российские оккупанты пытаются развивать наступательные операции. Украинские военные держат высоты и позиции, которые важны для нанесения соответствующих ударов. Они продолжают теснить противника, хотя россияне бросили много сил. Бахмут – объект, который контролирует Путин в плане недопущения его освобождения. Если это произойдет — это уже будет военно-политический формат подрыва наступательных операций в период предвыборной кампании.

О Работино

По словам Маломужа, россияне предполагают, что украинские воины будут охватывать с фланга большую группировку в Запорожье, а из Херсона будут перекрывать южный логистический коридор из Крыма и через Перекопский перешеек. Россияне будут стараться не только проводить наступательные действия, но и не допустить оцепления и перерезания путей.

Брошены специальные дополнительные подразделения в район Работино и потому так профессионально штурмуют. Там не простые "мобики" или даже наемники "Шторм-Z", "Шторм-V", но те, которые обучены. Часть из них привлечена из ГРУ России. По нашим данным, кроме вагнеровцев, поэтапно по разным подразделениям туда перебрасываются спецподразделения стратегической разведки. Они действуют в самых сложных ситуациях, - сказал Николай Маломуж.

Хотя украинские военные отходят на несколько сот метров, но проводят контрудары. Провала фронта нет. Работино не увлечены, однако в некоторых секторах фиксируется враг. Уже более 10 раз оккупанты заходили, а ВСУ их потом уничтожали и отвергали. Сейчас проходит переменный формат. Ситуация меняется каждый час.

О Крынки

Эксочельщик СВР отметил, что очень чувствительным и для Сил обороны, и для Владимира Путина является Херсонское направление. Уже неоднократно Сергей Шойгу и Валерий Герасимов отчитывались, что украинские морпехи и другие подразделения сброшены в Днепр и вплоть до Правобережья. В то же время ВСУ провели удары по российской группировке, которая готовилась к спецоперации против наших морских пехотинцев. Погибли минимум 60 человек и неизвестно количество раненых.