Десантники ЗСУ знищили колону російської техніки на Таврійському напрямку — відео

Українські військові активно палять ворожу техніку під Новомихайлівкою на Донеччині. Результати бойових зусиль зафільмовано.

Колону техніки армії РФ знищено вщент на Таврійському напрямку

Бійці ЗСУ ефективно попрацювали в районі села Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки. Олександр Тарнавський Командувач ОСУВ “Таврія”

Зазначається, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту.

Тарнавський додав, що завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників знищуємо ворога, його техніку та резерви.

Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.

Бої в районі Новомихайлівки

У січні 2024 року росіяни захопили повністю зруйноване місто Мар'їнка під Донецьком. Після цього в окупантів з'явилася нова мета на цьому напрямку.

Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, зараз у нього з'явилася мета — намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти, — зазначали в ЗСУ. Поширити

Нещодавно сервіс DeepState писав, що Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка в Донецькій області.