Росія знову масовано застосовує авіацію на фронті — ОСУВ «Таврія»

Росіяни повернулись до дуже масованого застосування авіації – за минулу добу вони завдали 54 авіаційні удари на кількох напрямках фронту російсько-української війни.

Російська авіація знову бомбить лінію фронту

Армія РФ масовано використовує авіацію.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За минулу добу противник загалом завдав 54 авіаційні удари, тобто знов повернувся до дуже масованого застосування авіації. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ «Таврія»

За його словами, на Авдіївському, Мар'їнському, частково на Новопавлівському напрямках ворог активно застосовує авіацію, а на Запорізькому напрямку – трохи менше. Він зазначив, що між Донеччиною і Запорізькою областю ці 54 удари розподіляються майже 6 до 1.

Крім того, Лиховій поінформував, що за сьогодні противник уже завдав авіаційних ударів на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине.

Скільки Росія втратила військових пілотів

Загалом від початку війни РФ втратила щонайменше 216 військових пілотів. На підготовку кожного з них потрібно щонайменше шість років і понад 3 млн дол.

Як зазначає BBC, протягом 2023 року Росія втратила ще, щонайменше, 62 військових пілоти.

Ще 13 військових льотчиків РФ у 2023 році загинули на території самої Росії, під час заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнала тільки в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Загалом виданню вдалося встановити імена 45 123 російських окупантів, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

З них щонайменше 6614 — це загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх із нею районах Донецької області.