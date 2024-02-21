Россия снова массированно применяет авиацию на фронте — ОСУВ «Таврия»
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова массированно применяет авиацию на фронте — ОСУВ «Таврия»

Самолет
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Россияне вернулись к очень массированному применению авиации – за минувшие сутки они нанесли 54 авиационных удара по нескольким направлениям фронта российско-украинской войны.

Российская авиация снова бомбит линию фронта

Армия РФ массированно использует авиацию.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.

За минувшие сутки противник нанес 54 авиационных удара, то есть вновь вернулся к очень массированному применению авиации.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСУВ «Таврия»

По его словам, на Авдеевском, Марьинском, частично на Новопавловском направлениях враг активно применяет авиацию, а на Запорожском направлении – поменьше. Он отметил, что между Донбассом и Запорожской областью эти 54 удара распределяются почти 6 до 1.

Кроме того, Лиховий проинформировал, что сегодня противник уже нанес авиационные удары на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино.

Сколько Россия потеряла военных пилотов

Всего с начала войны РФ потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. На подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 млн долл.

Как отмечает BBC, в течение 2023 года Россия потеряла еще как минимум 62 военных пилота.

Еще 13 военных летчиков РФ в 2023 году погибли на территории самой России, во время мятежа предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. По приведенным данным, больше сиюминутных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Всего изданию удалось установить имена 45 123 российских оккупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Из них по меньшей мере 6614 — это погибшие с октября 2023 по февраль 2024, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное количество погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых "народных республик"), по нашим оценкам, может быть вдвое больше, — отмечается в сообщении.

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