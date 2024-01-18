Авиация РФ атаковала многоэтажку в Орехове — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ атаковала многоэтажку в Орехове — фото

Юрий Малашко / Запорожская ОВА
Орехов
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Около 13:15 18 января российские оккупанты сбросили 6 авиабомб по городу Орехов. КАБы попали в нежилые здания и многоэтажный дом, уничтожен целый подъезд. Информация о пострадавших уточняется.

Армия РФ разрушает Орехов

Российские войска 18 января совершили шесть авиаударов по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу Орехов. Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен, – написал он.

Глава области обнародовал фотографии с места. На кадрах видно, что от здания остался только строительный мусор.

В настоящее время места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.

Что известно об атаке РФ по Орехову

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, 09:30 2 января оккупанты РФ нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов.

В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.

С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома – 75-летняя женщина, – отметил Малашко.

Кстати, российские войска постоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, оккупанты 19 октября совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

А 31 марта 2023 года армия РФ обстреляла Орехов с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

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Атака

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