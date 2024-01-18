Авиация РФ атаковала многоэтажку в Орехове — фото

Около 13:15 18 января российские оккупанты сбросили 6 авиабомб по городу Орехов. КАБы попали в нежилые здания и многоэтажный дом, уничтожен целый подъезд. Информация о пострадавших уточняется.
Армия РФ разрушает Орехов
Российские войска 18 января совершили шесть авиаударов по Орехову Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
Глава области обнародовал фотографии с места. На кадрах видно, что от здания остался только строительный мусор.
В настоящее время места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.
Что известно об атаке РФ по Орехову
Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, 09:30 2 января оккупанты РФ нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов.
В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.
Кстати, российские войска постоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, оккупанты 19 октября совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.
А 31 марта 2023 года армия РФ обстреляла Орехов с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.
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