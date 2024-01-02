Армия РФ атаковала авиабомбами Орехов. Пострадала женщина

Что известно об атаке РФ по Орехову

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, 09:30 2 января оккупанты РФ нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов.

В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.

С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина, - отметил Малашко. Поделиться

Кстати, российские воски постоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, российские оккупанты 19 октября совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

А 31 марта 2023 года российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

Ракетная атака РФ по Украине 2 января

Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.