Армія РФ атакувала авіабомбами Оріхів. Постраждала жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала авіабомбами Оріхів. Постраждала жінка

Юрій Малашко / Запорізька ОВА
Атака
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Російські війська 2 січня авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена.

Що відомо про атаку РФ по Оріхову

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, 09:30 2 січня окупанти РФ нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів.

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.

З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку, - зазначив Малашко.

До слова, російські воски постійно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Наприклад, російські окупанти 19 жовтня здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

А 31 березня 2023 року російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області з літака. Ворог випустив по місту дві ракети, дві людини отримали поранення.

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.

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