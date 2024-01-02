Армія РФ атакувала авіабомбами Оріхів. Постраждала жінка

Що відомо про атаку РФ по Оріхову

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, 09:30 2 січня окупанти РФ нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів.

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.

З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку, - зазначив Малашко. Поширити

До слова, російські воски постійно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Наприклад, російські окупанти 19 жовтня здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

А 31 березня 2023 року російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області з літака. Ворог випустив по місту дві ракети, дві людини отримали поранення.

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.