Авіація РФ атакувала багатоповерхівку в Оріхові — фото

Близько 13:15 18 cічня російські окупанти скинули 6 авіабомб по місту Оріхів. КАБи поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, знищено цілий під’їзд. Інформація про постраждалих уточнюється.

Армія РФ руйнує Оріхів

Російські війська 18 січня здійснили шість авіаударів по Оріхову Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Близько 13:15 російські терористи завдали 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено, – написав він. Поширити

Очільник області оприлюднив фотографії з місця. На кадрах видно, що від будівлі залишилося лише будівельне сміття.

Наразі місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила.

Що відомо про атаку РФ по Оріхову

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, 09:30 2 січня окупанти РФ нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів.

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.

З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку – 75-річну жінку, – зазначив Малашко. Поширити

До слова, російські війська 19 жовтня здійснили обстріл Оріхова, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

А 31 березня 2023 року армія РФ обстріляла Оріхів з літака. Ворог випустив по місту дві ракети, дві людини отримали поранення.