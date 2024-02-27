ВСУ поразили 2 артсистемы, средство ПВО и РЛС армии РФ — Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций Сил обороны Украины.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 27.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 94 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка Сумской области и Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Выемка и Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов: среди них Тягинка, Токаревка, Крынки, Ивановка, Львове, Понятовка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника.