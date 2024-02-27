ЗСУ уразили 2 артсистеми, засіб ППО та РЛС армії РФ — Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено одну спробу штурму позицій Сил оборони України.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 27.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 94 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника.