ЗСУ знищили понад 800 російських солдатів та 16 артсистем — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 411 550 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6556 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 12494 (+16) од.;

артилерійських систем — 1009 (+16) од.;

РСЗВ — 1000 од.;

засоби ППО — 686 од.;

літаків — 340 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7729 (+22) од.;

крилаті ракети -1912 (+2) од.;

кораблі/катери — 25 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13065 (+28) од.;

спеціальна техніка — 1588 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисниками відбили 6 атак противника біля населеного пункту Роботине Запорізької області.