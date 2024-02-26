На думку колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Уеслі Кларка, для України найбільш важливим є повернення окупованого Росією Криму.
Чому Крим має стати найбільш пріоритетною цілю у рамках деокупації України
На думку Кларка, повернення українськими військовими окупованого Росією Криму позбавило б російських військових злочинців з армії РФ величезного плацдарму для подальшого наступу на півдні України.
Як заміна військового командування України вплине на ситуацію на фронті
Уеслі Кларк зазначив, що колишній головком ЗСУ Валерій Залужний був дуже ефективним на цій посаді, однак призначений замість нього Олександр Сирський аж ніяк не гірший.
Він підкреслив, що передові технології здатні вплинути на ситуацію на фронті.
Він підкреслив, що використання БпЛА є головною інновацією у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
На його переконання, Україна має перемогти у цій війні, оскільки для Києва це питання виживання.
Яка країна може стати наступною жертвою кремлівської агресії
На думку Уеслі Кларка, кремлівський диктатор Володимир Путін має величезні імперські амбіції, які простягаються не тільки на країни Балтії, а й на Грузію і Молдову.
Він зазначив, що наразі у Кремлі переконані у власній перевазі.
Однак генерал США у відставці висловив переконання, що Україна має змогу перемогти у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Однак для перемоги, як підкреслює Кларк, Україні доведеться зібрати всі наявні сили та заручитись потужною підтримкою партнерів.
При цьому Кларк висловив незгоду із думкую, що підтримка західних партнерів скорочується.
На його думку, наразі пріоритет у допомозі переходить від США до країн ЄС.
Після завершення цього процесу, як зазначає колишній американський військовий, підтримка знову має збільшитись.
За словами Кларка, головне завдання світу та України показати Путіну, що він програє, а не перемагає. Це можливо, але всі повинні розуміти, що бойові дії можуть йти ще кілька років, акцентував він.
Також Кларк попередив, що в разі перемоги на американських виборах Дональда Трампа, останній може спробувати переконати Україну піти на заморозку конфлікту з РФ згідно з поточною лінією фронту.
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