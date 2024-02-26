На думку колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Уеслі Кларка, для України найбільш важливим є повернення окупованого Росією Криму.

Чому Крим має стати найбільш пріоритетною цілю у рамках деокупації України

На думку Кларка, повернення українськими військовими окупованого Росією Криму позбавило б російських військових злочинців з армії РФ величезного плацдарму для подальшого наступу на півдні України.

Крим - дійсно найцінніше досягнення Росії у цій війні. Це найважливіша територія, яку Україна має повернути під свій контроль, тому що це впливає на свободу судноплавства в Чорному морі. Це важливо для України, - зазначає американський генерал. Поширити

Як заміна військового командування України вплине на ситуацію на фронті

Уеслі Кларк зазначив, що колишній головком ЗСУ Валерій Залужний був дуже ефективним на цій посаді, однак призначений замість нього Олександр Сирський аж ніяк не гірший.

Генерал Залужний був дуже ефективним головнокомандувачем Збройних сил. На Заході ніхто не очікував, що Україна виживе. Генерал Сирський – не гірший. Ми ще не зустрічалися. Але, здається, у нього дуже успішна історія військового командувача, - зазначив Кларк. Поширити

Він підкреслив, що передові технології здатні вплинути на ситуацію на фронті.

На початку війни всіх вразила здатність України ефективно застосовувати безпілотники і завдавати ударів "байрактарами". Пізніше велике враження справило широке використання FPV-дронів. Кожна війна має свій характер і технології. У війні у В'єтнамі інновацією став вертоліт. Під час війни в Перській затоці 1991 року новою була глобальна система позиціонування. У 2003 році, коли США вторглися в Ірак, новиною стала швидкість матеріально-технічного забезпечення і здатність швидко просуватися під вогнем. Захопити весь Ірак за три тижні – це було вражаюче, - зазначив американський генерал. Поширити

Він підкреслив, що використання БпЛА є головною інновацією у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Але росіяни теж не дурні, вони вчаться, у них є власні дрони. Сьогодні відбувається постійна гонка модернізацій у військовій тактиці. Росія і Україна змагаються, хто швидше впровадить на полі бою найбільш революційну технологію, - попереджає Кларк. Поширити

На його переконання, Україна має перемогти у цій війні, оскільки для Києва це питання виживання.

Яка країна може стати наступною жертвою кремлівської агресії

На думку Уеслі Кларка, кремлівський диктатор Володимир Путін має величезні імперські амбіції, які простягаються не тільки на країни Балтії, а й на Грузію і Молдову.

Молдова. Або країни Балтії - Естонія, Латвія, Литва. Або Польща. Або Грузія. Москва демонструє старий - йому кілька століть - російський апетит до захоплення чужої землі, - припускає Кларк. Поширити

Він зазначив, що наразі у Кремлі переконані у власній перевазі.

Однак генерал США у відставці висловив переконання, що Україна має змогу перемогти у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Однак для перемоги, як підкреслює Кларк, Україні доведеться зібрати всі наявні сили та заручитись потужною підтримкою партнерів.

Якщо у неї вийде, якщо це переможе Путіна, тоді, можливо, світ стане безпечнішим, - зазначає американський генерал у відставці. Поширити

При цьому Кларк висловив незгоду із думкую, що підтримка західних партнерів скорочується.

На його думку, наразі пріоритет у допомозі переходить від США до країн ЄС.

Після завершення цього процесу, як зазначає колишній американський військовий, підтримка знову має збільшитись.

За словами Кларка, головне завдання світу та України показати Путіну, що він програє, а не перемагає. Це можливо, але всі повинні розуміти, що бойові дії можуть йти ще кілька років, акцентував він.