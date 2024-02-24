АТЕШ виявив нову локацію російських окупантів у Криму — відео

Партизани знайшли розташування особового складу та техніки армії РФ у селі Добрушине, Сакського району в Криму.
Що виявили партизани в Криму
Як зазначає АТЕШ, окупанти розмістилися на околиці села у будинках місцевих мешканців.
Швидше за все тут розташований командний пункт ЗРК С-400, що біля села Шаумян, а також особовий склад, що виїжджає на чергування.
Координати об'єкта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.
Російське ППО в Криму
Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.
До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.
Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.
Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-