АТЕШ виявив нову локацію російських окупантів у Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив нову локацію російських окупантів у Криму — відео

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

Партизани знайшли розташування особового складу та техніки армії РФ у селі Добрушине, Сакського району в Криму.

Що виявили партизани в Криму

Як зазначає АТЕШ, окупанти розмістилися на околиці села у будинках місцевих мешканців.

Швидше за все тут розташований командний пункт ЗРК С-400, що біля села Шаумян, а також особовий склад, що виїжджає на чергування.

Координати об'єкта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.

Ми систематично проводимо розвідувальну діяльність із збору інформації про розміщення військ противника та оперативно передаємо її СОУ, – зазначають партизани.

Російське ППО в Криму

Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні.

До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.

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