АТЕШ обнаружил новую локацию российских оккупантов в Крыму – видео

Партизаны обнаружили расположение личного состава и техники армии РФ в селе Добрушино, Сакского района в Крыму.
Обнаружившие партизаны в Крыму
Как отмечает АТЕШ, оккупанты разместились на окраине села в домах местных жителей.
Скорее всего здесь расположен командный пункт ЗРК С-400 возле села Шаумян, а также выезжающий на дежурство личный состав.
Координаты объекта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.
Российское ПВО в Крыму
Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.
До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
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