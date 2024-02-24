АТЕШ обнаружил новую локацию российских оккупантов в Крыму – видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил новую локацию российских оккупантов в Крыму – видео

Армия РФ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили расположение личного состава и техники армии РФ в селе Добрушино, Сакского района в Крыму.

Обнаружившие партизаны в Крыму

Как отмечает АТЕШ, оккупанты разместились на окраине села в домах местных жителей.

Скорее всего здесь расположен командный пункт ЗРК С-400 возле села Шаумян, а также выезжающий на дежурство личный состав.

Координаты объекта: 45.37329896813351, 33.358355524397304.

Мы систематически проводим разведывательную деятельность по сбору информации о размещении войск противника и оперативно передаем ее СОУ, отмечают партизаны.

Российское ПВО в Крыму

Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.

Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении.

До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.

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