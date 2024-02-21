АТЕШ нашел российский дивизион С-400 в Крыму – видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел российский дивизион С-400 в Крыму – видео

С-400
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Источник:  АТЕШ

В ходе разведки военных объектов РФ в Крыму партизаны зафиксировали дивизион ПВО. Техникой, расположенной в Сакском районе, оказались С-400 и радиолокационная станция.

Что обнаружили на этот раз партизаны в Крыму

Как отмечают партизаны, в тот же день они оперативно переслали всю информацию Силам обороны Украины и остались следить за будущим перемещением дивизиона.

Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении.

В заключение партизаны призвали присоединяться к их движению и помочь Силам обороны Украины в борьбе против оккупантов.

АТЕШ следит за ситуацией в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.

Ранее партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.

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