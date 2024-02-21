АТЕШ знайшов російський дивізіон С-400 у Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов російський дивізіон С-400 у Криму — відео

С-400
Джерело:  АТЕШ

Під час розвідки військових об'єктів РФ в Криму партизани зафіксували дивізіон ППО. Технікою, розміщеною у Сакському районі виявились С-400 і радіолокаційна станція.

Що виявили цього разу партизани в Криму

Як зазначають партизани, того ж дня вони оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України та залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні.

На кінець партизани закликали долучатися до їхнього руху та допомогти Силам оборони України в боротьбі проти окупантів

АТЕШ слідкує за ситуацією в Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.

Раніше партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ влаштував диверсію на ключовій залізниці у Волгограді — відео
Вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив у Криму техніку армії РФ для перекидання на фронт — відео
зс рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ зафіксував у Маріуполі сотні згорілих машин і танків РФ з-під Авдіївки — відео
Техніка РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?