АТЕШ знайшов російський дивізіон С-400 у Криму — відео

Під час розвідки військових об'єктів РФ в Криму партизани зафіксували дивізіон ППО. Технікою, розміщеною у Сакському районі виявились С-400 і радіолокаційна станція.
Що виявили цього разу партизани в Криму
Як зазначають партизани, того ж дня вони оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України та залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.
На кінець партизани закликали долучатися до їхнього руху та допомогти Силам оборони України в боротьбі проти окупантів
АТЕШ слідкує за ситуацією в Криму
Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.
Раніше партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.
Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.
Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".
Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.
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