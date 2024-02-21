АТЕШ знайшов російський дивізіон С-400 у Криму — відео

Під час розвідки військових об'єктів РФ в Криму партизани зафіксували дивізіон ППО. Технікою, розміщеною у Сакському районі виявились С-400 і радіолокаційна станція.

Що виявили цього разу партизани в Криму

Як зазначають партизани, того ж дня вони оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України та залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні. Поширити

На кінець партизани закликали долучатися до їхнього руху та допомогти Силам оборони України в боротьбі проти окупантів

АТЕШ слідкує за ситуацією в Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.

Раніше партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.