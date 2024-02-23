Агенты АТЕШ во временно оккупированном Крыму зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожную станцию в Евпатории.
Оккупанты перебрасывают технику через Евпаторию
В АТЕШ отметили, что успешные действия ВСУ на фронте заставляют окупантов расконсервировать свои резервы.
Также партизаны предоставили координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.
Российское ПВО в Крыму
Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.
До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
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