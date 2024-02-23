Агенты АТЕШ во временно оккупированном Крыму зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожную станцию в Евпатории.

Оккупанты перебрасывают технику через Евпаторию

В АТЕШ отметили, что успешные действия ВСУ на фронте заставляют окупантов расконсервировать свои резервы.

Наши агенты наблюдали за выгрузкой танков в Евпатории на станции Товарная. После выгрузки наш агент насчитал более 30 танков типа Т-62. Следует отметить, что это советские танки, которые производились до 1975 г. и были сняты с вооружения в России. Поделиться

Также партизаны предоставили координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь окупантов. В любом случае, не все они доедут до фронта, — отметили в АТЕШ. Поделиться

Российское ПВО в Крыму

Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.

Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении. Поделиться

До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.