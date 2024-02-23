Агенти АТЕШ у тимчасово окупованому Криму зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничну станцію в Євпаторії.
Окупанти перекидають техніку через Євпаторію
В АТЕШ зазначили, що успішні дії ЗСУ на фронті змушують окупантів розконсервувати свої резерви.
Тако партизани надали координати стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.
Російське ППО в Криму
Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.
До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.
Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.
Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.
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