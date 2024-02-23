Агенти АТЕШ у тимчасово окупованому Криму зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничну станцію в Євпаторії.

Окупанти перекидають техніку через Євпаторію

В АТЕШ зазначили, що успішні дії ЗСУ на фронті змушують окупантів розконсервувати свої резерви.

Наші агенти спостерігали за розвантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Після розвантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62. Слід зазначити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 і були зняті з озброєння в Росії. Поширити

Тако партизани надали координати стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

Відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів. У будь-якому разі не всі вони доїдуть до фронту, — зазначили в АТЕШ. Поширити

Російське ППО в Криму

Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні. Поширити

До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.