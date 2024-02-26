По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Уэсли Кларка, для Украины наиболее важно возвращение оккупированного Россией Крыма.

Почему Крым должен стать наиболее приоритетной целью в рамках деоккупации Украины

По мнению Кларка, возвращение украинскими военными оккупированного Россией Крыма лишило бы российских военных преступников из армии РФ огромного плацдарма для дальнейшего наступления на юге Украины.

Крым – действительно самое ценное достижение России в этой войне. Это самая важная территория, которую Украина должна вернуть под свой контроль, потому что это влияет на свободу судоходства в Черном море. Это важно для Украины, – отмечает американский генерал. Поделиться

Как замена военного командования Украины повлияет на ситуацию на фронте

Уэсли Кларк отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный был очень эффективным на этом посту, однако назначенный вместо него Александр Сырский отнюдь не хуже.

Генерал Залужный был очень эффективным главнокомандующим Вооруженными силами. На Западе никто не ожидал, что Украина выживет. Генерал Сырский – не хуже. Мы еще не встречались. Но, кажется, у него очень успешная история военного командующего, – отметил Кларк. Поделиться

Он подчеркнул, что передовые технологии способны повлиять на ситуацию на фронте.

В начале войны всех поразила способность Украины эффективно применять беспилотники и наносить удары "байрактарами". Позже большое впечатление произвело широкое использование FPV-дронов. Каждая война носит свой характер и технологии. В войне во Вьетнаме инновацией стал вертолет. Во время войны в Персидском заливе 1991 г. новой была глобальная система позиционирования. В 2003 году, когда США вторглись в Ирак, новостью стала быстрота материально-технического обеспечения и способность быстро продвигаться под огнем. Захватить весь Ирак за три недели – это было поразительно, - отметил американский генерал. Поделиться

Он подчеркнул, что использование БПЛА является главной инновацией в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Но россияне тоже не глупы, они учатся, у них есть собственные дроны. Сегодня проходит постоянная гонка модернизаций в военной тактике. Россия и Украина соревнуются, кто быстрее внедрит на поле боя наиболее революционную технологию, – предупреждает Кларк. Поделиться

По его убеждению, Украина должна победить в этой войне, поскольку для Киева это вопрос выживания.

Какая страна может стать следующей жертвой кремлевской агрессии

По мнению Уэсли Кларка, у кремлевского диктатора Владимира Путина огромные имперские амбиции, которые простираются не только на страны Балтии, но и на Грузию и Молдову.

Молдова. Или страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва. Или Польша. Или Грузия. Москва демонстрирует старый – ему несколько веков – русский аппетит к захвату чужой земли, – предполагает Кларк. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время в Кремле убеждены в собственном преимуществе.

Однако генерал США в отставке выразил убеждение, что у Украины есть возможность победить в развязанной Кремлем преступной войне.

Однако для победы, как подчеркивает Кларк, Украине придется собрать все силы и заручиться мощной поддержкой партнеров.

Если у нее получится, если это победит Путина, тогда, возможно, мир станет более безопасным, – отмечает американский генерал в отставке. Поделиться

При этом Кларк выразил несогласие с мнением, что поддержка западных партнеров сокращается.

По его мнению, в настоящее время приоритет в помощи переходит от США в страны ЕС.

После завершения этого процесса, как отмечает бывший американский военный, поддержка снова должна увеличиться.

По словам Кларка, главная задача мира и Украины показать Путину, что он проигрывает, а не побеждает. Это возможно, но все должны понимать, что боевые действия могут продолжаться еще несколько лет, акцентировал он.