По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Уэсли Кларка, для Украины наиболее важно возвращение оккупированного Россией Крыма.
Почему Крым должен стать наиболее приоритетной целью в рамках деоккупации Украины
По мнению Кларка, возвращение украинскими военными оккупированного Россией Крыма лишило бы российских военных преступников из армии РФ огромного плацдарма для дальнейшего наступления на юге Украины.
Как замена военного командования Украины повлияет на ситуацию на фронте
Уэсли Кларк отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный был очень эффективным на этом посту, однако назначенный вместо него Александр Сырский отнюдь не хуже.
Он подчеркнул, что передовые технологии способны повлиять на ситуацию на фронте.
Он подчеркнул, что использование БПЛА является главной инновацией в развязанной Россией преступной войне против Украины.
По его убеждению, Украина должна победить в этой войне, поскольку для Киева это вопрос выживания.
Какая страна может стать следующей жертвой кремлевской агрессии
По мнению Уэсли Кларка, у кремлевского диктатора Владимира Путина огромные имперские амбиции, которые простираются не только на страны Балтии, но и на Грузию и Молдову.
Он отметил, что в настоящее время в Кремле убеждены в собственном преимуществе.
Однако генерал США в отставке выразил убеждение, что у Украины есть возможность победить в развязанной Кремлем преступной войне.
Однако для победы, как подчеркивает Кларк, Украине придется собрать все силы и заручиться мощной поддержкой партнеров.
При этом Кларк выразил несогласие с мнением, что поддержка западных партнеров сокращается.
По его мнению, в настоящее время приоритет в помощи переходит от США в страны ЕС.
После завершения этого процесса, как отмечает бывший американский военный, поддержка снова должна увеличиться.
По словам Кларка, главная задача мира и Украины показать Путину, что он проигрывает, а не побеждает. Это возможно, но все должны понимать, что боевые действия могут продолжаться еще несколько лет, акцентировал он.
Также Кларк предупредил, что в случае победы на американских выборах Дональда Трампа последний может попытаться убедить Украину пойти на заморозку конфликта с РФ согласно текущей линии фронта.
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