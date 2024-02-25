ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму — Минобороны Британии

Как ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму

В начале войны с Украиной, в феврале 2022 года, Военно-морские силы России сохранили свободу маневров в Черном море, особенно на северо-западе. Украина продолжает повышать восприятие российской угрозы новым высотам путем комбинированных ударных действий на суше и на море, заставляя подразделения Черноморского флота (ЧФ) передислоцировать свои основные районы операций в восточное Черное море, — говорится в сообщении. Поделиться

Постоянный успех украинских атак заставлял ЧФ отступать, а недавние события, такие как затопление кораблей "Тарантул" "Ивановец" "Цезарь Куников", привели к ликвидации командира ЧФ, отметили разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 February 2024.



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Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в оккупированном Крыму увеличится количество взрывов. В то же время он надеется, что Крымский мост будет уничтожен уже в 2024 году.

В этом году был нанесен ряд ударов по объектам России в оккупированном Крыму — начиная от ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе до поражения российских кораблей в доках судоремонтного завода в Севастополе и судостроительного — в Керчи.

В этом году Силы обороны заходили в Крым физически и развернули украинский флаг. Кроме высадки десанта на мысе Тарханкут, в украинской разведке одной из наиболее удачных операций называют установление контроля над так называемыми "Вышками Бойко".

Уничтожение российских кораблей

По состоянию на утро 22 февраля, ВСУ уничтожили 25 катеров или кораблей РФ и 1 подлодку.

14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 года — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка «Ростов-на-Дону» и крупный десантный корабль «Минск».