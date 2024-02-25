ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму — Минобороны Британии

Потопление кораблей Черноморского флота РФ заставит россиян переоценить свою маневренность вблизи западного Крыма.
Как ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму
Постоянный успех украинских атак заставлял ЧФ отступать, а недавние события, такие как затопление кораблей "Тарантул" "Ивановец" "Цезарь Куников", привели к ликвидации командира ЧФ, отметили разведчики.
Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в оккупированном Крыму увеличится количество взрывов. В то же время он надеется, что Крымский мост будет уничтожен уже в 2024 году.
В этом году был нанесен ряд ударов по объектам России в оккупированном Крыму — начиная от ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе до поражения российских кораблей в доках судоремонтного завода в Севастополе и судостроительного — в Керчи.
Уничтожение российских кораблей
По состоянию на утро 22 февраля, ВСУ уничтожили 25 катеров или кораблей РФ и 1 подлодку.
14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму.
31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 года — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".
13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка «Ростов-на-Дону» и крупный десантный корабль «Минск».
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