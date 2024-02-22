Партизаны оставили "подарки" россиянам в оккупированном Крыму — видео

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без "подарков".

АТЕШ разведали фортификации россиян в Крыму

Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуновка Черноморского района, — говорится в сообщении. Поделиться

Партизанам удалось изучить ход и планы противника по обороне.

"Нам удалось скрыть несколько подарков для рашистов. В ходе работы мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте", — добавили в "Атеше".

При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.

АТЕШ следит за ситуацией в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.

Ранее партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".