Партизаны оставили "подарки" россиянам в оккупированном Крыму — видео

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без "подарков".
АТЕШ разведали фортификации россиян в Крыму
Партизанам удалось изучить ход и планы противника по обороне.
При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.
АТЕШ следит за ситуацией в Крыму
Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.
Ранее партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.
Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.
Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".
Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
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