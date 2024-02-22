Партизани залишили "подарунки" росіянам в окупованому Криму — відео

Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Вони не залишили ворога без "подарунків".
АТЕШ розвідали фортифікації росіян у Криму
Партизанам вдалося вивчити хід будівництва та плани противника з оборони.
При цьому російські війська продовжують окопуватись на територіях.
АТЕШ слідкує за ситуацією в Криму
Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.
Раніше партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.
Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.
Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".
Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".
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