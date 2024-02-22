Партизани залишили "подарунки" росіянам в окупованому Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани залишили "подарунки" росіянам в окупованому Криму — відео

партизани
Джерело:  АТЕШ

Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Вони не залишили ворога без "подарунків".

АТЕШ розвідали фортифікації росіян у Криму

Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у с. Окунівка Чорноморського району, — йдеться у повідомленні.

Партизанам вдалося вивчити хід будівництва та плани противника з оборони.

"Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. У ході роботи ми дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті", — додали в "Атеш".

При цьому російські війська продовжують окопуватись на територіях.

АТЕШ слідкує за ситуацією в Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.

Раніше партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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