ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму — Міноборони Британії

Потоплення кораблів Чорноморського флоту РФ змусить росіян переоцінити свою маневровість поблизу західного Криму.
Як ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму
Постійний успіх українських атак змушував ЧФ відступати, а нещодавні події, такі як затоплення кораблів "Тарантул" "Івановець" "Цезар Куніков", призвели до ліквідації командира ЧФ, зазначили розвідники.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в окупованому Криму збільшиться кількість вибухів. Водночас він сподівається, що Кримський міст знищать вже 2024 року.
Цього року було завдано цілої низки ударів по об'єктах Росії в окупованому Криму – починаючи від ракетного удару по штабу ЧФ у Севастополі до ураження російських кораблів у доках судноремонтного заводу в Севастополі та суднобудівного – в Керчі.
Знищення російських кораблів
Станом на ранок 22 лютого, ЗСУ знищили 25 катерів або кораблів РФ та 1 підводний човен.
14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму.
31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».
13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».
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