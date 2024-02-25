ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму — Міноборони Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму — Міноборони Британії

Міноборони Британії
корабель

Потоплення кораблів Чорноморського флоту РФ змусить росіян переоцінити свою маневровість поблизу західного Криму.

Як ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму

На початку війни з Україною, в лютому 2022 року, Військово-морські сили Росії  зберегли свободу маневрів у Чорному морю, особливо на північному заході. Україна продовжує підвищувати сприйняття російської загрози до нових висот шляхом комбінованих ударних дій на суші та на морі, змушуючи підрозділи Чорноморського флоту (ЧФ) передислокувати свої основні райони операцій у східне Чорне море, - йдеться у повідомленні.

Постійний успіх українських атак змушував ЧФ відступати, а нещодавні події, такі як затоплення кораблів "Тарантул" "Івановець" "Цезар Куніков", призвели до ліквідації  командира ЧФ, зазначили розвідники.

Нагадаємо, очільник  Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в окупованому Криму збільшиться кількість вибухів. Водночас він сподівається, що Кримський міст знищать вже 2024 року.

Цього року було завдано цілої низки ударів по об'єктах Росії в окупованому Криму – починаючи від ракетного удару по штабу ЧФ у Севастополі до ураження російських кораблів у доках судноремонтного заводу в Севастополі та суднобудівного – в Керчі.

Цього року Сили оборони заходили до Криму фізично та розгорнули там український прапор. Крім висадки десанту на мисі Тарханкут, в українській розвідці однією з найбільш вдалих операцій називають встановлення контролю над так званими "Вишками Бойка".

Знищення російських кораблів

Станом на ранок 22 лютого, ЗСУ знищили 25 катерів або кораблів РФ та 1 підводний човен.

14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».

13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

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