ВСУ уничтожили более 800 российских солдат и 16 артсистем – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 411550 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6556 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 12494 (+16) ед;
артиллерийских систем — 1009 (+16) ед;
РСЗО — 1000 ед.;
средства ПВО — 686 ед;
самолетов — 340 ед.;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7729 (+22) ед;
крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 13065 (+28) ед;
специальная техника — 1588 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 20 атак противника возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.
В Запорожском направлении защитниками отбили 6 атак противника возле населенного пункта Роботино Запорожской области.
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