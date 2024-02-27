ВСУ уничтожили более 800 российских солдат и 16 артсистем – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 411550 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6556 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 12494 (+16) ед;

артиллерийских систем — 1009 (+16) ед;

РСЗО — 1000 ед.;

средства ПВО — 686 ед;

самолетов — 340 ед.;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7729 (+22) ед;

крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;

корабли/катера — 25 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 13065 (+28) ед;

специальная техника — 1588 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 20 атак противника возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

В Запорожском направлении защитниками отбили 6 атак противника возле населенного пункта Роботино Запорожской области.