ВСУ уничтожили более 800 российских солдат и 16 артсистем – Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 800 российских солдат и 16 артсистем – Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 411550 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6556 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 12494 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 1009 (+16) ед;

  • РСЗО — 1000 ед.;

  • средства ПВО — 686 ед;

  • самолетов — 340 ед.;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7729 (+22) ед;

  • крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;

  • корабли/катера — 25 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13065 (+28) ед;

  • специальная техника — 1588 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 20 атак противника возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

В Запорожском направлении защитниками отбили 6 атак противника возле населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, — отмечает Генштаб.

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