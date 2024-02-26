Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения армии РФ — Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 4 попытки штурма позиций Сил обороны Украины.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 26.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новая Сечь Сумской области и Большой Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 14 атак противника — в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Любимовка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов: среди них город Херсон и Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Станислав Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.