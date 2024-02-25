Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 4 ракеты, совершили 73 авиаудара и 52 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районе населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены более 10 атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе Роботиного и 1 атака в районе Гуляйпольского Запорожской области.