Камышин назвал одну из главных проблем ВСУ на фронте

Министр по стратегическим отраслям Украины Александр Камышин заявил, что украинским воинам не хватает вооружения на фронте, однако партнеры Киева не могут существенно повлиять на ситуацию. Об этом сообщает корреспондент online.ua с Форума «Украина. Год 2024».

ЕС и США не могут обеспечить все потребности ВСУ

По словам министра, боевые действия на фронте настолько активны и жестки, что международным партнерам Украины не хватает ресурсов, чтобы дать нашим защитникам все необходимое.

Потребности нашего фронта больше, чем производственные возможности США и Евросоюза вместе взятых, – подчеркнул Александр Камышин. Поделиться

Министр по стратегическим отраслям также не скрывает, что Украина ранее столкнулась с серьезными проблемами в вопросе создания собственных систем ПВО.

По его словам, разработка ПВО занимает гораздо больше лет, чем у нас есть по состоянию на сегодняшний день.

Но мы нашли возможность как с нашими партнерами производить гибридное ПВО. Александр Камышин Министр по вопросам стратегических отраслей Украины

К слову, ночью 17 января 2024 украинские воины впервые в боевых условиях применили систему ПВО проекта FrankenSAM.

Александр Камышин официально подтвердил, что такие системы уже развернуты на фронте.

Что важно знать о программе FrankenSAM

Проект FrankenSAM – это гибридные системы ПВО, которые совместно создают Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром.

По словам разработчиков, речь идет о трех зенитно-ракетных комплексах: советском ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракетах "воздух — воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

В Минобороны США заявили, что испытания этой системы в октябре 2023 года были успешными.