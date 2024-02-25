Камышин назвал одну из главных проблем ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Камышин назвал одну из главных проблем ВСУ на фронте

Александр Камышин
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Источник:  online.ua

Министр по стратегическим отраслям Украины Александр Камышин заявил, что украинским воинам не хватает вооружения на фронте, однако партнеры Киева не могут существенно повлиять на ситуацию. Об этом сообщает корреспондент online.ua с Форума «Украина. Год 2024».

ЕС и США не могут обеспечить все потребности ВСУ

По словам министра, боевые действия на фронте настолько активны и жестки, что международным партнерам Украины не хватает ресурсов, чтобы дать нашим защитникам все необходимое.

Потребности нашего фронта больше, чем производственные возможности США и Евросоюза вместе взятых, – подчеркнул Александр Камышин.

Министр по стратегическим отраслям также не скрывает, что Украина ранее столкнулась с серьезными проблемами в вопросе создания собственных систем ПВО.

По его словам, разработка ПВО занимает гораздо больше лет, чем у нас есть по состоянию на сегодняшний день.

Но мы нашли возможность как с нашими партнерами производить гибридное ПВО.

Александр Камышин

Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей Украины

К слову, ночью 17 января 2024 украинские воины впервые в боевых условиях применили систему ПВО проекта FrankenSAM.

Александр Камышин официально подтвердил, что такие системы уже развернуты на фронте.

Что важно знать о программе FrankenSAM

Проект FrankenSAM – это гибридные системы ПВО, которые совместно создают Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром.

По словам разработчиков, речь идет о трех зенитно-ракетных комплексах: советском ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракетах "воздух — воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

В Минобороны США заявили, что испытания этой системы в октябре 2023 года были успешными.

Следует также напомнить, что в декабре 2023 года США и Украина подписали декларацию о совместном производстве оружия.

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