Камишин назвав одну з головних проблем ЗСУ на фронті

Міністр з питань стратегічних галузей України Олександр Камишин заявив, що українським воїнам бракує озброєння на фронті, однак партнери Києва не можуть суттєво вплинути на ситуацію. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».

ЄС та США не можуть забезпечити усі потреби ЗСУ

За словами міністра, наразі бойові дії на фронті настільки активні та жорсткі, що міжнародним партнерам України не вистачає ресурсів, щоб дати нашим захисникам усе необхідне.

Потреби нашого фронту більше ніж виробничі спроможності США і Євросоюзу разом узятих. — наголосив Олександр Камишин. Поширити

Міністр з питань стратегічних галузей також не приховує, що Україна раніше стикнулася з серйозними проблемами у питанні створення власних систем ППО.

За його словами, розроблення ППО займає набагато більше років, ніж у нас є станом на сьогодні.

Але ми знайшли можливість, як із нашими партнерами виробляти гібридне ППО. Олександр Камишин Міністр з питань стратегічних галузей України

До слова, вночі 17 січня 2024 року українські воїни вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM.

Олександр Камишин офіційно підтвердив, що такі системи уже розгорнуті на фронті.

Що важливо знати про програму FrankenSAM

Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО, які спільно створюють Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром.

За словами розробників, йдеться про три зенітні-ракетні комплекси: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря — повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

У Міноборони США заявили, що випробування цієї системи в жовтні 2023 року були успішними.