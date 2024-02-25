Фортифікація в Україні. Умєров розкрив важливі деталі — відео

Глава Міноборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що в країні триває процес фортифікації, який має на меті не допустити просування армії РФ вглиб українських територій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».

Україна будує та укріплює оборонні споруди по всій лінії фронту

Рустем Умєров звернув увагу на те, що лінія фронту в Україні станом на сьогодні сягає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів.

Він також нагадав, що саме наша армія має безпрецедентний досвід застосування світової сучасної зброї.

Ба більше, Україна — єдина країна, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російської армії на полі бою.

Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі.

Попри це, влада не забуває, наскільки важливими є для нас процес фортифікації.

Зараз ми обладнали фортифікаційними спорудами декілька тисяч вогневих позицій, ми будемо продовжувати роботу над питаннями оборони. Краще за наші дії говорять результати, ми робимо все для прориву, план 2024 року є. Він потужний сильний і дасть не тільки надії а й результат на 2024 рік. Рустем Умєров Міністр оборони України

Міноборони продовжує боротьбу з корупцією на тлі війни

Рустем Умєров розповів про зміни в системі українського оборонного відомства, зокрема про аудит ЗСУ та нагляд за поставленою американською зброєю.

За його словами, триває перевірка постачань продуктів харчування для української армії. За словами Умєрова, тільки за попередні місяці виявили порушень на десятки мільйонів гривень.