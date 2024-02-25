Фортифікація в Україні. Умєров розкрив важливі деталі — відео

Глава Міноборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що в країні триває процес фортифікації, який має на меті не допустити просування армії РФ вглиб українських територій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».
Україна будує та укріплює оборонні споруди по всій лінії фронту
Рустем Умєров звернув увагу на те, що лінія фронту в Україні станом на сьогодні сягає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів.
Він також нагадав, що саме наша армія має безпрецедентний досвід застосування світової сучасної зброї.
Ба більше, Україна — єдина країна, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російської армії на полі бою.
Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі.
Попри це, влада не забуває, наскільки важливими є для нас процес фортифікації.
Міноборони продовжує боротьбу з корупцією на тлі війни
Рустем Умєров розповів про зміни в системі українського оборонного відомства, зокрема про аудит ЗСУ та нагляд за поставленою американською зброєю.
За його словами, триває перевірка постачань продуктів харчування для української армії. За словами Умєрова, тільки за попередні місяці виявили порушень на десятки мільйонів гривень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-