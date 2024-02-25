Фортификация в Украине. Умеров раскрыл важные детали — видео

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что в стране продолжается процесс фортификации, главная цель которого — не допустить продвижение армии РФ вглубь украинских территорий. Об этом сообщает корреспондент online.ua с Форума «Украина. Год 2024».

Украина строит и укрепляет оборонные сооружения по всей линии фронта

Рустем Умеров обратил внимание на то, что линия фронта в Украине по состоянию на сегодняшний день достигает 3200 километров, а интенсивные боевые действия ведут на протяженности 1200 километров.

Он также напомнил, что именно у нашей армии есть беспрецедентный опыт применения мирового современного оружия.

Более того, Украина – единственная страна, которая имеет уникальное знание и особенности ведения войны против российской армии на поле боя.

Именно в Украине расстояние от конструкторского бюро до боевого применения на поле боя является самым коротким в мире.

Несмотря на это, власть не забывает, насколько важен для нас процесс фортификации.

Сейчас мы оборудовали фортификационными сооружениями несколько тысяч огневых позиций, мы будем продолжать работу по вопросам обороны. Лучше наших действий говорят результаты, мы делаем все для прорыва, план 2024 года есть. Он мощный, сильный и даст не только надежды, но и результат на 2024 год. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Минобороны продолжает борьбу с коррупцией на фоне войны

Рустем Умеров рассказал об изменениях в системе украинского оборонного ведомства, в частности, об аудите ВСУ и надзоре за поставленным американским оружием.

По его словам, идет проверка поставок продуктов питания для украинской армии.

По словам Умерова, только за предыдущие месяцы обнаружены нарушения на десятки миллионов гривен.