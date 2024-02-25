Сырский и Умеров прибыли на передовую — фото

Что известно о визите Сырского и Умерова на передовую

Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложна по многим направлениям, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск, – отметил Сырский. Поделиться

Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков.

Указал на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих и военнослужащих, - подчеркнул Сырский. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Главнокомандующий и министр пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера.

Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, стойкости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу.

Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.

Он напомнил, что через два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц Украины, медиков, спасателей, волонтеров, а также партнеров за помощь нашему государству.