Сырский и Умеров прибыли на передовую — фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей в районе ведения боевых действий.
Что известно о визите Сырского и Умерова на передовую
Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков.
Главнокомандующий и министр пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера.
Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, стойкости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу.
Сырский выступил с заявлением во вторую годовщину полномасштабной войны
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.
Он напомнил, что через два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц Украины, медиков, спасателей, волонтеров, а также партнеров за помощь нашему государству.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-